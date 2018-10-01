Четыре международных лыжных соревнования пройдут в Нижнем Тагиле

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Нижнетагильский спорткомплекс «Аист» примет четыре крупных старта в зимний сезон 2018-2019 годов.
Сюжеты: Нижний Тагил
На осенней встрече представителей Международной федерации лыжного спорта в Цюрихе утвердили календари международных соревнований на сезон 2018-2019 годов.
В Нижнем Тагиле пройдет этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин, который состоится 1-2 декабря 2018 года.
С 8 по 10 марта 2019 года состоится финал Континентального кубка по лыжному двоеборью среди мужчин и женщин.
16 и 17 марта 2019 года состоится финальный тур женского Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.
Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт считает, что такое количество престижных соревнований за один сезон является дополнительным свидетельством того, что СК «Аист» считается одним из лучших, информирует «Областная газета».
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