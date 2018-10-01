Четыре международных лыжных соревнования пройдут в Нижнем Тагиле

На осенней встрече представителей Международной федерации лыжного спорта в Цюрихе утвердили календари международных соревнований на сезон 2018-2019 годов.

В Нижнем Тагиле пройдет этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин, который состоится 1-2 декабря 2018 года.

С 8 по 10 марта 2019 года состоится финал Континентального кубка по лыжному двоеборью среди мужчин и женщин.

16 и 17 марта 2019 года состоится финальный тур женского Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.