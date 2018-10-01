Свердловские каратисты заняли второе место на всероссийских соревнованиях

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Школьники из Свердловской области заняли второе место в общекомандном зачете во всероссийских соревнований по каратэ «Кубок Маршала А. И. Покрышкина» в Новосибирске.
40 свердловских школьников, 20 из которых приехали из Екатеринбурга, приняли участие во всероссийских соревнованиях по каратэ «Кубок Маршала А. И. Покрышкина» в Новосибирске.
В копилке сборной Свердловской области оказалось 8 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей.
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Школьники от 12 до 17 лет завоевали золото в разных весовых категориях. В общекомандном зачете Свердловская область заняла второе место. Первое место выиграла команда Новосибирска, у них – 13 золотых медалей, сообщает Е1.ru.
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