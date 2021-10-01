Новый сезон Ночной хоккейной лиги собрал около 1000 команд из регионов России

Как сообщает kp.ru, одна из команд состоит из курсантов и офицеров Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Они в 2016 году создали команду «ВА ВКО» в Твери. Команда из Подмосковья «Наши» включает в себя представителей космической отрасли. Команда существует с 2015 года, а в 60-е годы «Наши» были известны тем, что ее участниками были космонавты во главе с Юрием Гагариным. Московская команда «Доктора», в которой играют медработники, принимает участие в матчах уже несколько лет.
Медицинскую сферу представляет также тюменская команда «Эскулапы». Ассистент капитана в ней — заведующий кардиохирургическим отделением тюменской больницы № 1 Никита Стогний.
В этом сезоне предусмотрено четыре возрастных дивизиона без жестких рамок распределения. Вячеслав Петров, 72-летний участник чебоксарской команды «Энергия. 20 век», играет в лиге уже 9 лет. Самый возрастной игрок сезона рассказывает, что команда была создана в начале проекта. Тогда возрастной ценз был 40+. Организаторы сообщили, что в этом году появился дивизион «Любитель 50+», благодаря чему спортсмены старше пятидесяти лет избавлены от перегрузок и смогут выступать в равных условиях.
Вячеслав Петров рассказал, что в его команде в основном игроки 50+. Это старожилы проекта, состоявшиеся люди, многие ведут свой бизнес.
Единственное ограничение лиги, по словам организаторов, касается профессиональных хоккеистов. Профи входят в Совет Легенд, в котором 35 спортсменов, завоевавших награды на чемпионатах мира и олимпиадах. Именитые спортсмены делятся опытом с любителями на региональных соревнованиях.
Советский знаменитый хоккеист и генеральный директор Ночной лиги Алексей Касатонов пояснил, что цель лиги — собрать людей, которые любят хоккей и хотят в него играть. Он отметил, что Россию неслучайно называют хоккейной державой. «Хоккей любят по всей стране и всегда с интересом следят за успехами наших клубов и сборной», — подчеркнул Касатонов.
В основном в лиге примут участие спортсмены-любители из Москвы и Подмосковья, Рязанской, Свердловской, областей, Татарстана и Башкирии, Кузбасса. Касатонов также отметил бум на любительские хоккейные команды в Сочи. В сезоне предполагается 15-20 матчей, первые из которых пройдут в сентябре–октябре. На Фестивале хоккея в Сочи на олимпийских объектах, который состоится в мае, сразятся финалисты.
Главный приз сезона — Кубок Крутова, названный в честь нападающего и двукратного олимпийского чемпиона Владимира Крутова. Он играл в знаменитой пятерке с Вячеславом Фетисовым.
Фетисов подчеркнул, что хоккей — это интеллектуальная игра, участниками которой становятся высокоинтеллектуальные люди.