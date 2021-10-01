Новый сезон Ночной хоккейной лиги собрал около 1000 команд из регионов России

Как сообщает kp.ru, одна из команд состоит из курсантов и офицеров Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Они в 2016 году создали команду «ВА ВКО» в Твери. Команда из Подмосковья «Наши» включает в себя представителей космической отрасли. Команда существует с 2015 года, а в 60-е годы «Наши» были известны тем, что ее участниками были космонавты во главе с Юрием Гагариным. Московская команда «Доктора», в которой играют медработники, принимает участие в матчах уже несколько лет.