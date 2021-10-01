Новый сезон Ночной хоккейной лиги собрал около 1000 команд из регионов России

Новый сезон Ночной хоккейной лиги собрал около 1000 команд из регионов России
Новый сезон Ночной хоккейной лиги собрал около 1000 команд из регионов России
Вчера, 23:25СпортФото: nhliga.org
В новом, одиннадцатом, сезоне Ночной хоккейной лиги участвуют около 1000 команд спортсменов-любителей из 70 российских регионов. В их числе — военные, космонавты, медики.

Как сообщает kp.ru, одна из команд состоит из курсантов и офицеров Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Они в 2016 году создали команду «ВА ВКО» в Твери. Команда из Подмосковья «Наши» включает в себя представителей космической отрасли. Команда существует с 2015 года, а в 60-е годы «Наши» были известны тем, что ее участниками были космонавты во главе с Юрием Гагариным. Московская команда «Доктора», в которой играют медработники, принимает участие в матчах уже несколько лет.

Медицинскую сферу представляет также тюменская команда «Эскулапы». Ассистент капитана в ней — заведующий кардиохирургическим отделением тюменской больницы № 1 Никита Стогний.

В этом сезоне предусмотрено четыре возрастных дивизиона без жестких рамок распределения. Вячеслав Петров, 72-летний участник чебоксарской команды «Энергия. 20 век», играет в лиге уже 9 лет. Самый возрастной игрок сезона рассказывает, что команда была создана в начале проекта. Тогда возрастной ценз был 40+. Организаторы сообщили, что в этом году появился дивизион «Любитель 50+», благодаря чему спортсмены старше пятидесяти лет избавлены от перегрузок и смогут выступать в равных условиях.

Вячеслав Петров рассказал, что в его команде в основном игроки 50+. Это старожилы проекта, состоявшиеся люди, многие ведут свой бизнес.

Единственное ограничение лиги, по словам организаторов, касается профессиональных хоккеистов. Профи входят в Совет Легенд, в котором 35 спортсменов, завоевавших награды на чемпионатах мира и олимпиадах. Именитые спортсмены делятся опытом с любителями на региональных соревнованиях.

Советский знаменитый хоккеист и генеральный директор Ночной лиги Алексей Касатонов пояснил, что цель лиги — собрать людей, которые любят хоккей и хотят в него играть. Он отметил, что Россию неслучайно называют хоккейной державой. «Хоккей любят по всей стране и всегда с интересом следят за успехами наших клубов и сборной», — подчеркнул Касатонов.

В основном в лиге примут участие спортсмены-любители из Москвы и Подмосковья, Рязанской, Свердловской, областей, Татарстана и Башкирии, Кузбасса. Касатонов также отметил бум на любительские хоккейные команды в Сочи. В сезоне предполагается 15-20 матчей, первые из которых пройдут в сентябре–октябре. На Фестивале хоккея в Сочи на олимпийских объектах, который состоится в мае, сразятся финалисты.

Главный приз сезона — Кубок Крутова, названный в честь нападающего и двукратного олимпийского чемпиона Владимира Крутова. Он играл в знаменитой пятерке с Вячеславом Фетисовым.

Фетисов подчеркнул, что хоккей — это интеллектуальная игра, участниками которой становятся высокоинтеллектуальные люди.

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