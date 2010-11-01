Мария Савинова стала лучшей спортсменкой года

Сезон 2010 стал самым успешным в карьере Савиновой. Она выиграла чемпионат мира в помещении и чемпионат Европы летом. Была обладательницей лучшего результата сезона в мире зимой и второго результата летом. В список 50-ти лучших тренеров континента по версии Европейской ассоциацией легкоатлетических федераций вошёл тренер Савиновой Владимир Казарин, отметили в пресс-службе клуба Спутник.