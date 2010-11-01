Нижний Тагил включат в международный календарь соревнований по прыжкам с трамплина
1 ноября 2010, 16:53СпортАнка
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Нижний Тагил включат в международный календарь соревнований по прыжкам с трамплина
Такое обещание дал директор Международной федерации лыжного спорта Вальтер Хофер во время осмотра строящегося на горе Долгой комплекса трамплинов. На объекте сегодня выполнено 40% строительных работ. В этом году на строительство потребуется не менее 85 миллионов рублей, в следующем – еще 995 миллионов, из которых 300 – затраты на оборудование, сообщает пресс-служба администрации города.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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