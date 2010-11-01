Нижний Тагил включат в международный календарь соревнований по прыжкам с трамплина

Такое обещание дал директор Международной федерации лыжного спорта Вальтер Хофер во время осмотра строящегося на горе Долгой комплекса трамплинов. На объекте сегодня выполнено 40% строительных работ. В этом году на строительство потребуется не менее 85 миллионов рублей, в следующем – еще 995 миллионов, из которых 300 – затраты на оборудование, сообщает пресс-служба администрации города.