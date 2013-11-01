Тагильские хоккеисты одержали победу над «Зауральем» из Кургана - 4:3

Первые минуты матча вел «Спутник» - тагильские хоккеисты рьяно атаковали ворота соперника, который, в свою очередь, все же выдержал начальный напор. Кроме того, одним из игроков соперника по воротам «Спутника» был нанесен первый удар – Руслан Ахмадшин из «Зауралья» открыл счет. Однако за 55 секунд до перерыва Валентин Артамонов сравнял цифры.

В начале второй двадцатиминутки «Спутник» вырвался вперед: Егор Рожков у ворот Скатова забросил шайбу за линию – 1:2. Игроки «Зауралья» после пропущенной шайбы явно взбодрились и ринулись с еще большим ажиотажем штурмовать владения Александра Хомутова. Штурм принес свои плоды ближе к концу – сделали счет 3:2 в пользу хозяев.

Начало заключительного периода прошло в зоне «Спутника», «Зауралье» много бросало по воротам Хомутова, но шайба не шла в ворота. А нижнетагильские хоккеисты реализовали свои немногочисленные, но точные моменты: две шайбы Ильи Антоновского принесли победу «Спутнику» со счетом 4:3.

Сегодня играли две одинаковые команды. У нас сегодня немножко посильнее был вратарь и в третьем периоде было побольше желания рассказал исполняющий обязанности главного тренера «Спутника».

А Игогрь Велькер, главный тренер «Зауралья», прокомментировал проигрыш своих подопечных следующим образом:

Коллега все правильно сказал, вратарь у них сыграл лучше. У нас были моменты, ребята старались, но в какой-то момент не дал судья удаления, зачем смотреть на судью? Надо продолжать играть.

Следующий матч на домашнем льду у «Спутника» пройдет 14 ноября, в четверг. Ледовая дружина сразится с пермским «Молот-Прикамье».