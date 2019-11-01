Владислав Пинаев поздравил тагильских спортсменок с медалями на мировых соревнованиях

Воспитанница СШ «Тагилстрой» Юлия Тагильцева завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по кикбоксингу в дисциплине «лайт-контакт». Соревнования проходили в в Боснии и Герцеговине.

В финале девушке предстояло побороться со спортсменкой из Венгрии. Юлия уступила сопернице и оказалась на втором месте. Несмотря на это, она оказалась единственной из всех призеров ЧМ-2017, кому удалось завоевать медаль.

16-летняя Анна Возмилова из СШ «Юность» в этом году выиграла три мировых турнира по пауэрлифтингу. В Канаде на чемпионате мира среди юниоров она заняла первое место в весовой категории до 84 кг. Всего на её счету 15 рекордов России, два рекорда мира и один Европы.

Владислав Пинаев поздравил спортсменок с успешным спортивным сезоном: