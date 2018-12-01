Норвежец Йохан Андре Форфанг победил на пятом этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле

Пятый этап Кубка мира в Нижнем Тагиле состоялся без серьёзных технических заминок. Погода сопутствовала не только летающим спортсменам, но и зрителям.

В этот день состоялась церемония открытия, на которой выступили официальные лица города, области и спортивных федераций.

Сегодня мы в очередной раз принимаем этап Кубка мира. Это большая честь и огромная ответственность. И я не сомневаюсь, что в Нижнем Тагиле соревнования проходят на самом высоком уровне. Я хочу сказать слова благодарности организаторам за то, что мы удостоились такой чести. Я хочу сказать слова благодарности всем зрителям за то, что в субботний вечер в зимнее время вы нашли возможность посмотреть такие великолепные соревнования. Спортсменам хороших прыжков, а вам - ярких впечатлений! обратился мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев к присутствующим.

Для болельщиков была подготовлена концертная программа, фотозоны и палатки с горячим чаем и выпечкой.

Отвечая на вопрос, с каким настроением иностранные гости едут в российский город, спортсмены отмечают, что очень устают, ведь путь очень длинный. Однако по прибытии всё в полном порядке, и их всё устраивает, признались победители на пресс-конференции.

В первый день зимы трое россиян попали в «тридцатку». Так, Евгений Климов стал 11-м, Дмитрий Васильев – 17-м, Роман Трофимов – 26-м.

В воскресенье, 2 декабря, на горе Долгая в Нижнем Тагиле пройдёт шестой этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Программа следующая: