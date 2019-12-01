В Нижнем Тагиле ХК «Спутник» одержал победу в матче первенства Свердловской области
Сегодня, 10:19СпортФото: Максим Вирясов
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30 ноября в Нижнем Тагиле прошел матч первенства Свердловской области, в котором команда «Спутник» одержала победу со счетом 2:0, сообщается в группе ХК «Спутник» во ВКонтакте.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчане встретились с командой «Титан» из Верхней Салды. Победные шайбы были забиты в ворота соперников на 32 и 45 минутах встречи.
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Матч стал дебютным для «Спутника». Команда была восстановлена после длительного перерыва в октябре 2019 года. По словам главы МОО СК «Спутник» Игоря Перминова, состав команды был полностью обновлен.
Подготовкой команды к первенству занимался Алексей Фетисов.
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