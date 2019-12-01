В Нижнем Тагиле ХК «Спутник» одержал победу в матче первенства Свердловской области

Тагильчане встретились с командой «Титан» из Верхней Салды. Победные шайбы были забиты в ворота соперников на 32 и 45 минутах встречи.

Матч стал дебютным для «Спутника». Команда была восстановлена после длительного перерыва в октябре 2019 года. По словам главы МОО СК «Спутник» Игоря Перминова, состав команды был полностью обновлен.