Тагильчане стали победителями Чемпионата и Первенства Европы по пауэрлифтингу

Тагильчане стали победителями и призерами Чемпионата и Первенства Европы по пауэрлифтингу. Соревнования проходили с 20 по 26 ноября в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта.

Чемпионат Европы проводился среди мужчин и женщин, а Первенство Европы — среди юниоров и юниорок, юношей и девушек в дисциплине «жим». В соревнованиях приняли участи более 200 спортсменов из 14 стран мира — России, Словакии, Дании, Эстонии, Финляндии и других, при этом Россию представили 130 спортсменов. Так, среди ветеранов в весовой категории 120 килограмм первое место занял Олег Чурсин, он же взял второе место в абсолютной весовой категории. А Амалия Наам в весе 69 килограмм получила серебряную медаль. На первенстве Европы «золото» выиграли Анна Возмилова в весовой категории 84 килограмма, а также Максим Нигматуллин, который выступал в весовой категории 120 килограмм. Егор Гусев занял третье место (105 килограмм). Фото: Сергей Шекуров Тренируют спортсменов Сергей Шекуров, Владлена Чурсина и Андрей Чуба. О том, как прошли соревнования, рассказал редакции TagilCity.ru тренер спортшколы «Юность» Сергей Шекуров. В этом году из-за пандемии коронавируса вместо 350 участников приехало только 200. Соперников в каждой весовой категории было по три-четыре человека. Максим Нигматуллин и Егор Гусев — самые молодые участники, до 18 лет. Они в первый раз выступали на международных соревнованиях. Оба они в этом году отобрались на Чемпионат мира в Литву, но не смогли туда поехать по определенным причинам, пояснил тренер. Он отметил, что спортсмены дебютировали очень хорошо, добавили в результате и показали достойнейший результат. Их тренируют Владлена Чурсина и Андрей Чуба, за их спортивную карьеру воспитанники впервые достигли такого результата. Фото: Сергей Шекуров Анна Возмилова, член сборной России, уже стала легендой пауэрлифтинга не только в Нижнем Тагиле и Свердловской области. 20-летняя девушка несколько раз выигрывала чемпионаты мира, является неоднократной рекордсменкой Европы и России. Это уже третий международный старт Анны с сентября 2021 года, рассказал Сергей Шекуров. Амалия Наам выступала среди мужчин и женщин в открытой категории и тоже показала достойный результат. Фото: Сергей Шекуров В начале 2022 году начнется отбор на Первенство России, он будет проходить в Москве. А с весны стартуют международные соревнования, поделился планами тренер. Напомним, спортсменка из Нижнего Тагила Анна Возмилова завоевала четыре бронзовые медали на Чемпионате мира по пауэрлифтингу, который проходил в Румынии в сентябре 2021 года. 4 бронзовые медали по пауэрлифтингу привезла тагильчанка с Чемпионата мира

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