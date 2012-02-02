На областном турнире по волейболу тагильчане заняли третье место

Сборная команда МБОУ ДОДДЮСШ «Уралочка» под руководством тренера-преподавателя Алены Гюлмагамедовой заняли третье место, уступив только команде Полевского и Екатеринбурга.

Всего в турнире участвовало 8 команд из Екатеринбурга, Полевского, Первоуральска, Новоуральска, Межгорья и Нижнего Тагила. Победители получили призы от Северского трубного завода.