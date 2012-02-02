На областном турнире по волейболу тагильчане заняли третье место
2 февраля 2012, 13:07Спорт
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С 27 по 29 января в Полевском прошел Областной турнир по волейболу среди команд девушек 1997-98 годов рождения.
Сборная команда МБОУ ДОДДЮСШ «Уралочка» под руководством тренера-преподавателя Алены Гюлмагамедовой заняли третье место, уступив только команде Полевского и Екатеринбурга.
Всего в турнире участвовало 8 команд из Екатеринбурга, Полевского, Первоуральска, Новоуральска, Межгорья и Нижнего Тагила. Победители получили призы от Северского трубного завода.
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