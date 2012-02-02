Тагильская баскетбольная команда заняла второе место в первенстве Свердловской области
2 февраля 2012, 16:50Спорт
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Баскетбольная команда 1996 года рождения ДЮСШ №4 заняла на областном первенстве в Екатеринбурге второе место.
Победителями стали хозяева соревнований, свердловчане, СДЮСШОР №3, а третье место заняли жители Полевского.
Напомним, Четвертая детско-юношеская спортивная школа в Нижнем Тагиле находится на Вагонке и готовит спортсменов по двум направлениям: баскетбол и настольный теннис.
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