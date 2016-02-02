12-летняя гимнастка из Нижнего Тагила привезла серебро с циркового фестиваля в Монте-Карло (ФОТО)
2 февраля 2016, 11:25СпортДенис Таратонов
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Тагильчанка Олеся Федотова, которая занимается цирковой гимнастикой, стала серебряным призёром на престижном цирковом фестивале «Новое поколение», прошедшем на юге Европы в Монте-Карло. Олеся входит в состав циркового коллектива «Аншлаг» Центра культуры и искусства ЕВРАЗ НТМК. Право отправить своего представителя на этот фестиваль, «Аншлаг» получил, покорив Москву на молодёжном фестивале.
Сюжеты: Нижний Тагил
В свои 12 лет юная тагильчанка поразила зрителей и жюри сольным акробатическим этюдом на тростях. На пятом Международном цирковом фестивале, проводимом благодаря благотворительной поддержке принцессы Монако Стефании, она стала самой молодой участницей. На этом конкурсе гимнастка из Нижнего Тагила была единственным представителем России.
До этого Олеся отметилась на всероссийском конкурсе «Синяя птица». «Фантастика», — ёмко описал тогда её номер клоун Олег Попов.
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Принимая во внимание её достижения, можно с полной уверенностью говорить о ней, как о состоявшейся звезде цирка и гордости коллектива.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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