Девять уральских олимпийцев реабилитированы Международным спортивным судом
2 февраля, 06:35Спорт
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Международный спортивный суд (CAS), рассмотрев жалобы российских спортсменов на действия Международного олимпийского комитета, реабилитировал часть атлетов.
1 февраля Международный спортивный суд удовлетворил иски российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету.
28 российских атлетов реабилитированы решением CAS. Среди них и 9 уральских спортсменов. Помимо того, что этим спортсменам вернут медали, завоеванные на Олимпиаде в Сочи, они получат право участия в Олимпийских играх в Южной Корее, сообщает Ura.ru.
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