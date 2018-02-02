Девять уральских олимпийцев реабилитированы Международным спортивным судом

28 российских атлетов реабилитированы решением CAS. Среди них и 9 уральских спортсменов. Помимо того, что этим спортсменам вернут медали, завоеванные на Олимпиаде в Сочи, они получат право участия в Олимпийских играх в Южной Корее, сообщает Ura.ru.