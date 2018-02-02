Официальное сообщество чемпионата Испании по футболу появилось во «ВКонтакте»

Это русскоязычное сообщество, в котором ежедневно будут появляться новости об обновлениях лиги, фотографии, видеозаписи, а также интервью, обзоры проведенных матчей и розыгрыши призов.

Множество россиян состоят в группах, посвященных футболу. Теперь у болельщиков появилась возможность быть несколько ближе к своим кумирам – Месси, Рамосу, Гризманну, Торресу, Роналду и другим футболистам.

Создатели LaLiga намерены расширить осведомлённость о турнирах среди россиян, а также увеличить количество фанатов испанского футбола. Кстати, LaLiga является единственной зарубежной лигой, которая верифицирована в соцсети «ВКонтакте».

С огромным удовольствием приветствуем официальное сообщество LaLiga в нашей социальной сети. Миллионы пользователей ВКонтакте состоят в сообществах о любимых испанских клубах, а футболисты из чемпионата на протяжении нескольких лет входят в список самых обсуждаемых персон в публикациях и комментариях в VK. Уверены, что это только начало большого сотрудничества и впереди пользователей ждёт множество эксклюзивного контента прокомментировал исполнительный директор «ВКонтакте» Дмитрий Сергеев.