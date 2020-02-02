Тагильский ХК «Спутник» обыграл «Синару» из Каменск-Уральского со счетом 4:2

Первенство Свердловской области по хоккею начался 30 ноября 2019 года. Турнир стал для нового состава тагильской команды дебютным. Уже завершился первый круг соревнований. Команда уже одержала шесть побед. Следующий матч состоится 8 февраля. ХК «Спутник» сразится с «Кедром».