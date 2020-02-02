Тагильский ХК «Спутник» обыграл «Синару» из Каменск-Уральского со счетом 4:2
Сегодня, 12:31СпортФото: Группа ХК "Спутник" Вконтакте
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Нижнетагильский хоккейный клуб «Спутник» в очередном матче первенства Свердловской области одержал победу над командой «Синара» из Каменска-Уральского со счетом 4:2, сообщается на странице «Вконтакте» ХК «Спутник».
Сюжеты: Нижний Тагил
Нижнетагильский хоккейный клуб «Спутник» провел очередной матч первенства Свердловской области. Сыграв в гостях у команды «Синара».
Команда одержала очередную победу.
В турнирной таблице хоккейный клуб занимает лидирующую позицию.
Первенство Свердловской области по хоккею начался 30 ноября 2019 года. Турнир стал для нового состава тагильской команды дебютным. Уже завершился первый круг соревнований. Команда уже одержала шесть побед. Следующий матч состоится 8 февраля. ХК «Спутник» сразится с «Кедром».
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