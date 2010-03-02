Начинающие туристы-водники г. Нижний Тагил готовятся к новому сезону
2 марта 2010, 17:37СпортArtem
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Сегодня в городском клубе туристов «Азимут» состоится первое занятие школы по водному туризму.
Те, кто уже имеет некоторый опыт сплавов, повысят свой уровень подготовки, изучат основы выживания в экстремальных условиях. Закончится школа в мае походами по рекам Алтая или Урала.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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