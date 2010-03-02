Уралочка-НТМК укрепила свои позиции в турнирной таблице

За четыре тура до выхода в плей-офф тагильчанки закрепились на шестом месте. Как сообщает «Свердловский спорт», в регулярном чемпионате российской суперлиги «Уралочка-НТМК» сыграет еще с четырьмя соперниками. Отметим, что из четырех будущих соперников двое на сегодня стоят ниже «Уралочки-НТМК» в турнирной таблице.