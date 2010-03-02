Уралочка-НТМК укрепила свои позиции в турнирной таблице
2 марта 2010, 17:42СпортArtem
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Подопечные Николая Карполя уверенно обыграли в Липецке местный «Индезит».
За четыре тура до выхода в плей-офф тагильчанки закрепились на шестом месте. Как сообщает «Свердловский спорт», в регулярном чемпионате российской суперлиги «Уралочка-НТМК» сыграет еще с четырьмя соперниками. Отметим, что из четырех будущих соперников двое на сегодня стоят ниже «Уралочки-НТМК» в турнирной таблице.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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