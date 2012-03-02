Тагильский гимнаст после годичного перерыва прошел отбор на Чемпионат России

Одним из самых удачных выступлений тагильских спортсменов стало участие на Чемпионате Артема Рымашевского, который получил на 2 место в командном первенстве. После годичного перерыва после травмы Артем успешно прошел отбор на Чемпионат России в составе сборной УрФО, который будет проходить в Пензе с 2 по 8 апреля.По программе мастеров спортасреди мужчин тагильчанин Роман Суетин получил 6 место в многоборье и 3 место на перекладине.

На Первенстве УрФО Вадим Константинов занял 1 место в командном первенстве, а Елена Тяпкова, Анастасия Инишева, Елена Алексенко – 3-е командное место.

Выступая среди женщин, Яна Смирнова и Александра Буткус выполнили норматив мастеров спорта. Средиюниорок по программе МС Елена Тяпкова получила 1 место в многоборье, в финалах - 1 место в опорном прыжке, бревне, 2 место на брусьях, 3 место – в вольных упражнениях.

Среди юниорок по программе КМС Елена Алексенко заняла 1 место в многоборье, в финалах выиграла соревнования по вольным упражнениям, на бревне и брусьях. Елена включена в состав сборной УрФО на первенство России, которое пройдет с 25 по 31 марта в Пензе.