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Тагильский гимнаст после годичного перерыва прошел отбор на Чемпионат России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильский гимнаст после годичного перерыва прошел отбор на Чемпионат России

2 марта 2012, 11:49Спорт
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