Волейболистки российской «Уралочки-НТМК» вышли в финал Кубка ЕКВ
2 марта 2014, 09:20СпортDagma
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Волейболистки «Уралочки- НТМК» (Екатеринбург) обыграли по сумме двух матчей немецкий «Дрезднер» (Дрезден) в полуфинале Кубка ЕКВ.
Вторая встреча, прошедшая в субботу в Дрездене, завершилась в пользу российской команды со счетом 3-1 (25:19, 19:25, 25:18, 25:23). Игра в Нижнем Тагиле завершилась победой немецкой команды 3-2. Российский клуб вышел в финал по лучшей разнице выигранных и проигранных сетов.
В финале турнира «Уралочка» сыграет с турецким «Фенербахче».
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