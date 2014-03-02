Волейболистки российской «Уралочки-НТМК» вышли в финал Кубка ЕКВ

Вторая встреча, прошедшая в субботу в Дрездене, завершилась в пользу российской команды со счетом 3-1 (25:19, 19:25, 25:18, 25:23). Игра в Нижнем Тагиле завершилась победой немецкой команды 3-2. Российский клуб вышел в финал по лучшей разнице выигранных и проигранных сетов.