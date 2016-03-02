Вторая победа «Спутника»: тагильские хоккеисты сравняли счет в серии плей-офф (ФОТО)

«Бобры» разыгрались к середине стартового отрезка: после удачной комбинации с товарищами, Денис Гурьев забивает первую шайбу. Тогда «Торос» начал буквально штурмовать ворота «Спутника», однако Денис Перевозчиков прекрасно защищал последний рубеж тагильской команды.

Во втором периоде штурм перешел уже к воротам «Тороса». Виталий Жиляков и Денис Курепанов неоднократно пытались пробить защиту голкипера гостей, но только на экваторе отрезка «Спутнику» удалось удвоить счет после паса Дениса Фархутдинова Евгению Гасникову.

В последнем периоде на тагильском льду кипели уже настоящие страсти. Перевозчикому вновь пришлось серьезно попотеть, чтобы в воротах «бобров» не оказалось вражеской шайбы. И нефтекамцам все-таки удалось сократить разрыв – 2:1. Но уже через несколько минут «Спутник» вновь уходит в отрыв.

Третью шайбу забил Сергей Тополь. Далее «оранжевые» продолжили наседать на ворота соперников. Началась агрессивная игра: к обоюдному удалению добавился двухминутный арест Курепанова. Воспользовавшись численным преимуществом на льду, «Торос», как в матче накануне, заменяют голкипера полевым игроком и получают гол в пустые ворота – 4:1.

Теперь в серии 1/8 плей-офф у команд ничья. 4 марта в Нефтекамске пройдет 5-й матч. 6 марта игра продолжится в Нижнем Тагиле.