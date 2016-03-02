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Юный тагильчанин стал лучшим боксером в Уральском Федеральном округе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юный тагильчанин стал лучшим боксером в Уральском Федеральном округе

2 марта 2016, 14:40СпортТимофей Данилов
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