Юный тагильчанин стал лучшим боксером в Уральском Федеральном округе

Путевки на Первенство России разыграли между собой около 200 спортсменов. В составе сборной Свердловской области был и наш земляк - воспитанник «Спутника» Константин Королёв. Юноша выступал в весовой категории до 62 кг.

В этом весе было еще 6 участников. В полуфинале Константин Королев успешно одолел боксера из ЯНАО со счетом 3:0. В финальном бою тагильчанин встретился на ринге с Никитой Завьяловом из сборной ХМАО-Югра.

Поединок, как и подобает финалу, был напряженным и зрелищным. Константин Королев сумел отстоять честь области и Нижнего Тагила – победил со счетом 2:1.

Впереди воспитанника спортшколы «Спутник» ждут бои на Первенстве России. Оно пройдет в конце мая, в Анапе.