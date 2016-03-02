Юный тагильчанин стал лучшим боксером в Уральском Федеральном округе
2 марта 2016, 14:40СпортТимофей Данилов
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В Екатеринбурге прошло Первенство Уральского Федерального округа по боксу среди юношей 13-14 лет.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Путевки на Первенство России разыграли между собой около 200 спортсменов. В составе сборной Свердловской области был и наш земляк - воспитанник «Спутника» Константин Королёв. Юноша выступал в весовой категории до 62 кг.
В этом весе было еще 6 участников. В полуфинале Константин Королев успешно одолел боксера из ЯНАО со счетом 3:0. В финальном бою тагильчанин встретился на ринге с Никитой Завьяловом из сборной ХМАО-Югра.
Поединок, как и подобает финалу, был напряженным и зрелищным. Константин Королев сумел отстоять честь области и Нижнего Тагила – победил со счетом 2:1.
Впереди воспитанника спортшколы «Спутник» ждут бои на Первенстве России. Оно пройдет в конце мая, в Анапе.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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