Тагильский «Спутник» одержал третью победу в серии 1/8 плей-офф в матче с анграским «Ермаком» (ФОТО)

Встреча была довольно напряженной, соперники играли достойно, однако уже к 15-й минуте «Спутник» лидировал со счетом 2:1. Отличились Денис Мингалеев, Виталий Жиляков, Александр Шибаев.

В третьем периоде хозяева льда мобилизовали свои силы, и тагильчанам пришлось попотеть, чтобы вырвать победу.

Впереди нашу команду ждет еще одна игра перед выходом в четвертьфинал. Она также состоится в Ангарске, сообщается на официальном сайте ХК «Спутник».