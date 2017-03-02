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Тагильский «Спутник» одержал третью победу в серии 1/8 плей-офф в матче с анграским «Ермаком» (ФОТО)
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Тагильский «Спутник» одержал третью победу в серии 1/8 плей-офф в матче с анграским «Ермаком» (ФОТО)

2 марта 2017, 09:20Спорт
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