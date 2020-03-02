Клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами» дебютировал в МЛС

Клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами» дебютировал в американской МЛС. Свою первую встречу они проводили на выезде против бывшего клуба владельца команды - «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает «Советский спорт».

Дебютанты не смогли одержать победу в своей первой игре. Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу хозяев. Единственный гол на 44-й минуте забил мексиканец Карлос Вела.