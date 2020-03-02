Клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами» дебютировал в МЛС

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Команда проиграла свою первую встречу.
Клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами» дебютировал в американской МЛС. Свою первую встречу они проводили на выезде против бывшего клуба владельца команды - «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает «Советский спорт».
Дебютанты не смогли одержать победу в своей первой игре. Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу хозяев. Единственный гол на 44-й минуте забил мексиканец Карлос Вела.
Официально «Интер Майами», который принадлежит Дэвиду Бекхэму, включили в состав МЛС в 2018 году. Клуб будет выступать в Восточной конференции.
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