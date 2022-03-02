Алексей Миранчук останется в "Аталанте"

По словам очевидцев, игроки обнялись после известий о неспокойной ситуации на Украине, и оба крайне переживают и выступают за скорейшее восстановления мира.

Как сообщает "Советский спорт", со ссылкой на "Спорт-Экспресс", агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что россиянину не придется покидать Италию в связи со сложной международной ситуацией. Напомним, в матче 27-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" полузащитник забил сам и отдал голевую передачу. Всего в текущем сезоне в активе футболиста 20 матчей и три забитых мяча. Ранее руководство клуба, а также партнеры Миранчука по команде рассказали о его теплых отношениях с украинцем Русланом Малиновским, приведя в пример дружбу игроков.

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