Алексей Миранчук останется в "Аталанте"

Алексей Миранчук останется в "Аталанте"
Алексей Миранчук останется в "Аталанте"
Сегодня, 18:55СпортФото: pxhere.com
По словам очевидцев, игроки обнялись после известий о неспокойной ситуации на Украине, и оба крайне переживают и выступают за скорейшее восстановления мира.

Как сообщает "Советский спорт", со ссылкой на "Спорт-Экспресс", агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что россиянину не придется покидать Италию в связи со сложной международной ситуацией. Напомним, в матче 27-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" полузащитник забил сам и отдал голевую передачу. Всего в текущем сезоне в активе футболиста 20 матчей и три забитых мяча. Ранее руководство клуба, а также партнеры Миранчука по команде рассказали о его теплых отношениях с украинцем Русланом Малиновским, приведя в пример дружбу игроков.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы