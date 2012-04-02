На дворе апрель, а погода в Нижнем Тагиле все еще позволяет проводить лыжные соревнования

По данным Отдела по физической культуре, спорту и туризму города, в нём приняли участие спортсмены Нижнего Тагила, а также ряда городов Свердловской области: Екатеринбург, Верхняя и Нижняя Салда, Невьянск и Верхняя Пышма. Всего на лыжню вышли около 130 человек.

Участники соревновались в 18 возрастных группах на дистанциях 15, 22 и 30 км. Лучшие результаты на дистанции 22 км и 30 км среди ветеранов показали представители Верхней Салды Марина Ларькова и Игорь Михайлов. Украшением гонки стало единоборство победителя Чемпионата России по лыжному двоеборью Сергея Дьячука и Сергея Курынова, которые в младшей возрастной группе до 29 лет пересекли финишный створ одновременно.

Победителям и призерам соревнований вручены грамоты отдела по физической культуре, спорту и туризму, а также медали и призы от МБСОУ «Спартак» и родственников Геннадия Васильевича. Участвовавший в чемпионате председатель областного любительского союза лыжников Николай Шеин из Верхней Пышмы высоко оценил организацию и проведение мероприятия.