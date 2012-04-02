В апреле в Нижнем Тагиле пройдут всероссийские соревнования по футболу, волейболу и дзюдо

Всероссийский турнир по дзюдосостоится в Доме спорта школы «Уралец», что по Октябрьской революции, 37. В соревнованиях, которые пройдут с 6 по 8 апреля, примут участие тагильские спортсмены, входящие в сборную России по дзюдо.

Игру в футболтагильчане смогут посмотреть 20, 24, 30 апреля в 17.30 на стадионе «Юность». Тагильская команда «Уралец-НТ» будет принимать «Амкар» из Перми, «Металлург», АША, и команду «УФА-2». Члены тагильской футбольной команды будут рады увидеть на стадионе как можно больше болельщиков!

Женский баскетбол, а именно игру любимиц тагильчан команды «Уралочки-НТМК» с «Омичкой» (Омская область), можно будет увидеть в СОК «Металлург-Форум» 8 и 9 апреля. Ну а Всероссийский турнир по баскетболу среди юношеских команд, посвящённый памяти В. М. Кожакина, пройдет с 17 по 21 апреля в Доме спорта «Юпитер».

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