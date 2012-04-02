Ветераны физкультуры и спорта Нижнего Тагила играли в дартс и провели «Веселые старты» (ФОТО)

Как рассказывают в отделе по физической культуре, спорту и туризму, несмотря на немолодой возраст, участники сражались за победу с полной отдачей. И надо было видеть, как они соревновались в ловкости и скорости!

Командную победу, как и в 2011 году, одержала команда ветеранов Дзержинского района. Вторыми стали спортсмены Ленинского района. Тагилстроевцы – третьи. В личном первенстве по дартсу победу праздновали руководитель физвоспитания Торгово-кулинарного училища Ирина Алексеевна Зорина и тренер-преподаватель, ветеран лыжного спорта Владимир Григорьевич Федоров.

Все участники 1-го этапа награждены медалями и памятными подарками. По данным отдела, 2-й этап спартакиады 2012 года пройдет в ноябре. В программу войдут элементы игровых видов спорта, кроме того, поступают предложения провести еще и лыжную эстафету.

Как говорят сами участники соревнований, здоровый образ жизни для них – это не только формальный призыв и лозунг. Это образ жизни. Пытаясь доказать это, в 2011 году городской совет ветеранов физической культуры и спорта вышел с инициативой провести спартакиаду. И уже в ноябре, при помощи отдела по физической культуре, спорту и туризму, была проведена первая спартакиада.

Фото предоставлены отделом по физической культуре, спорту и туризму Нижнего Тагила