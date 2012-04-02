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Ветераны физкультуры и спорта Нижнего Тагила играли в дартс и провели «Веселые старты» (ФОТО)
Сюжеты:
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Ветераны физкультуры и спорта Нижнего Тагила играли в дартс и провели «Веселые старты» (ФОТО)

2 апреля 2012, 18:49Спорт
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