Летающий лыжник Денис Корнилов дважды стал чемпионом России в Нижнем Тагиле (ФОТО)

1 апреля на большом трамплине К-120 прошли соревнования среди летающих лыжников России. Для спортсменов это заключительные в сезоне состязания: впереди межсезонье и подготовка к новым стартам.

Нижний Тагил традиционно принял Чемпионат России среди мужской и женской команд. В разные дни состоялись соревнования на больших трамплинах комплекса.

В первый день на К-90 лучшим среди мужчин стал Денис Корнилов, а среди женщин - Ирина Аввакумова.



Среди тагильчанок лучшие результаты показали Алина Бородина и Прокопьева Кристина. Они расположились на 11-м и 12-м местах соответственно. Летающий лыжник из Нижнего Тагила Михаил Пуртов на К-90 показал шестой результат.

1 апреля соревнования среди мужчин продолжились на большом трамплине К-120. Денис Корнилов подтвердил звание лучшего, обогнав по длине прыжка и итоговым очкам Алексея Ромашова из Санкт-Петербурга, а также ветерана сборной Дмитрия Васильева. Тагильчанин Михаил Пуртов стал 16-м, это лучший результат среди местных спортсменов.

2 апреля мужчины примут участие в командных соревнованиях на горе Долгая. Начало в 10:00.