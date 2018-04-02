Летающий лыжник Денис Корнилов дважды стал чемпионом России в Нижнем Тагиле (ФОТО)
На трамплинах в Нижнем Тагиле проходят соревнования в рамках Чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина. 1 апреля соревновались мужчины, лучшим из которых стал член российской сборной Денис Корнилов. Несколькими днями ранее была определена лучшая летающая лыжница страны.
1 апреля на большом трамплине К-120 прошли соревнования среди летающих лыжников России. Для спортсменов это заключительные в сезоне состязания: впереди межсезонье и подготовка к новым стартам.
Нижний Тагил традиционно принял Чемпионат России среди мужской и женской команд. В разные дни состоялись соревнования на больших трамплинах комплекса.
В первый день на К-90 лучшим среди мужчин стал Денис Корнилов, а среди женщин - Ирина Аввакумова.
Среди тагильчанок лучшие результаты показали Алина Бородина и Прокопьева Кристина. Они расположились на 11-м и 12-м местах соответственно. Летающий лыжник из Нижнего Тагила Михаил Пуртов на К-90 показал шестой результат.
1 апреля соревнования среди мужчин продолжились на большом трамплине К-120. Денис Корнилов подтвердил звание лучшего, обогнав по длине прыжка и итоговым очкам Алексея Ромашова из Санкт-Петербурга, а также ветерана сборной Дмитрия Васильева. Тагильчанин Михаил Пуртов стал 16-м, это лучший результат среди местных спортсменов.
2 апреля мужчины примут участие в командных соревнованиях на горе Долгая. Начало в 10:00.
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