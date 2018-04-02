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Летающий лыжник Денис Корнилов дважды стал чемпионом России в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Летающий лыжник Денис Корнилов дважды стал чемпионом России в Нижнем Тагиле (ФОТО)

2 апреля, 07:30Спорт
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