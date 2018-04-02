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Первый матч после реконструкции к ЧМ-2018 прошел на стадионе в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первый матч после реконструкции к ЧМ-2018 прошел на стадионе в Екатеринбурге

2 апреля, 11:20Спорт
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