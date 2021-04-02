Губерниев – о результатах женской гонки преследования: Миронова ничего не показывает

Губерниев – о результатах женской гонки преследования: Миронова ничего не показывает
Сегодня, 02:32СпортФото: pxhere.com
В Ханты-Мансийске проходит чемпионат России по биатлону.

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты женской гонки преследования на чемпионате России.

— Мы видим, что лучшие результаты у спортсменов приходят, когда они покидают пределы России. Это очень интересно. И в этом есть какой-то символизм. Было интересно, когда Ушкина слушала гимн Российской Федерации в свой адрес, отправляясь выступать в следующем сезоне за Румынию. Миронова ничего не показывает. Я надеялся, что Лариса Куклина обойдет Ушкину, но этого не произошло. Сборницы устали, а Ушкина целенаправленно готовилась к турниру. А Кайшева последний круг проходит лихо, молодец. Поэтому в целом без особых неожиданностей, — передает слова Губерниева «Советский спорт».

Добавим, что соревнования в Ханты-Мансийске завершатся 4 апреля женским масс-стартом и мужской эстафетой.

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