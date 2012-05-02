Эстафету в Тагилстроевском районе из-за неподготовленности трассы перенесли на июнь
2 мая 2012, 16:08Спорт
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XII традиционная легкоатлетическая эстафета Тагилстроевского района, посвященная Дню Победы в ВОВ, действительно не состоится в майские праздники.
Ее перенесли на 8 июня, сообщается в администрации района.
Перенос случился из-за неподготовленности дорог, по которым должны были пробежать порядка 400 спортсменов. Маршрут проходит по улице Металлургов, Гвардейской и далее по улицам Технического поселка. Во избежание возможных эксцессов мероприятие перенесено рассказывает главный специалист по работе с общественными организациями и спорту Администрации Тагилстроевского района Светлана Прудникова.
При этом спортсмены Тагилстроевского района примут участие в традиционной городской эстафете, которая состоится 9 мая.
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