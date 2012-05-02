Плачьте, сноубордисты! Burton Park в Нижнем Тагиле не построят
2 мая 2012, 14:26Спорт
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К сожалению, двухнедельное голосование за строительство сноупарка Burton завершилось не в пользу Нижнего Тагила – он не попал в список победителей.
Напомним, второй этап голосования, в котором приняло участие 26 городов-победителей первого этапа, прошел в социальной сети «ВКонтакте». В результате голосования из списка ежедневно выбывал один аутсайдер, среди который оказался и Нижний Тагил.
Так, в 2012-2013 годах парк будет построен в Казани, Абакане, Ижевске, Мурманске, Петропаловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Саратове, Уфе, Тюмени, Барнауле, Оренбурге и Набережных Челнах. Радуйтесь, сноубордисты этих городов! Плачьте, сноубордисты Нижнего Тагила!
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