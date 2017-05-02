Спортсменки из Нижнего Тагила стали призёрами турнира по тхэквондо на Кубке президента в Афинах
2 мая 2017, 08:10Спорт
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Тхэквондистки Арина Наговицына и Яна Яркова из Нижнего Тагила накануне приняли участие в международном турнире по тхэквондо на Кубке президента. Спортивное событие состоялось в Афинах, передает Тагильский рабочий.
Сюжеты: Нижний Тагил
Арина взяла первое место в категории до 47 килограммов, опередив соперниц из Турции, Италии и Швеции. В полуфинале Тагильчанка сразилась со спортсменкой из России. Заключительное сражение состоялось с турчанкой с равным счётом 12:12. Дополнительный балл Арина завоевала ударом в голову.
Сейчас спортсменка, благодаря победе, будет готовиться к поездке на первенство Европы по тхэквондо в Будапеште.
Спортсменка занимается под руководством отца – Максима Наговицына – в СДЮСШОР «Юпитер». Яна Яркова, также воспитанница «Юпитера», в своей весовой категории стала второй.
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