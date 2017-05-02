Спортсменки из Нижнего Тагила стали призёрами турнира по тхэквондо на Кубке президента в Афинах

Арина взяла первое место в категории до 47 килограммов, опередив соперниц из Турции, Италии и Швеции. В полуфинале Тагильчанка сразилась со спортсменкой из России. Заключительное сражение состоялось с турчанкой с равным счётом 12:12. Дополнительный балл Арина завоевала ударом в голову.

Сейчас спортсменка, благодаря победе, будет готовиться к поездке на первенство Европы по тхэквондо в Будапеште.

Спортсменка занимается под руководством отца – Максима Наговицына – в СДЮСШОР «Юпитер». Яна Яркова, также воспитанница «Юпитера», в своей весовой категории стала второй.