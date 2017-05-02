Тагильчане заняли призовые места в соревнованиях по воркауту в Челябинске

Соревнования прошли в Челябинске 30 апреля и 1 мая. Они состоялись в рамках Всероссийского фестиваля.

Особо отмечены соревнования по воркауту, в которых приняли участие тагильчане. По итогам состязаний, первое место в возрастной группе от 18 лет занял тагильчанин Вяткин Никита, третье место в группе до 18 лет – тагильчанин Шахруз Шодикулов.