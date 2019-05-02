Екатеринбургский ХК «Автомобилист» покидают сразу 11 игроков

Руководство хоккейного клуба сообщило о том, что «Автомобилист» покидают защитники Кирилл Лямин, Станислав Егоршев, Георгий Мишарин, Кирилл Кольцов. Также из клуба уйдут нападающие Стефан Да Коста, Франсис Паре, Илья Крикунов, Евгений Грачев, Денис Казионов, Евгений Чесалин, вратарь Владимир Сохатский. «Автомобилист» покинет тренер вратарей Альберт Ширгазиев. Кадровые изменения связаны с истечением сроков контрактов.