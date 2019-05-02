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Екатеринбургский ХК «Автомобилист» покидают сразу 11 игроков
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбургский ХК «Автомобилист» покидают сразу 11 игроков

Сегодня, 09:04СпортФото: Офицальный сайт ХК «Автомобилист»
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