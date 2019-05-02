Екатеринбургский ХК «Автомобилист» покидают сразу 11 игроков
Сегодня, 09:04СпортФото: Офицальный сайт ХК «Автомобилист»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Екатеринбургский «Автомобилист» покидают сразу 11 игроков, с ними не стали продлевать контракты, сообщается на сайте хоккейного клуба.
Сюжеты: Екатеринбург
Руководство хоккейного клуба сообщило о том, что «Автомобилист» покидают защитники Кирилл Лямин, Станислав Егоршев, Георгий Мишарин, Кирилл Кольцов. Также из клуба уйдут нападающие Стефан Да Коста, Франсис Паре, Илья Крикунов, Евгений Грачев, Денис Казионов, Евгений Чесалин, вратарь Владимир Сохатский. «Автомобилист» покинет тренер вратарей Альберт Ширгазиев. Кадровые изменения связаны с истечением сроков контрактов.
Состав клуба пополнят новые тренеры Андрей Соколов и Константин Власов. Главным тренером остается Андрей Мартемьянов. Тренером вратарей будет Константин Власов.
Какие спортсмены пополнят состав команды - пока не сообщается. Не исключается возможность перехода в ХК «Автомобилист» олимпийского чемпиона Павла Дацюка.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей