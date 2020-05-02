Министр спорта РФ выразил уверенность, что Универсиада-2023 в Екатеринбурге состоится

По словам чиновника, все запланированные на соревнования средства фактически утверждены – строительство объектов продолжается. Финансовая корректировка может затронуть только масштаб праздника. Всего в рамках летних студенческих игр планируют задействовать 14 объектов.

Министр подчеркнул, что у организаторов есть в запасе ещё три года, что является достаточно большим периодом для подготовки. Универсиада в Екатеринбурге станет первым мультиспортивным мероприятием на территории России после пандемии. Предварительное количество стран-участниц равно 150.

Конечно, это в определенной мере вызов. Мы работаем — и FISU, и оргкомитет внимательно подходят к вопросу финансирования, и к вопросам временных параметров подготовки к Универсиаде. Пока у меня нет сомнений, что все состоится, добавил министр.