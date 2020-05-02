Министр спорта РФ выразил уверенность, что Универсиада-2023 в Екатеринбурге состоится
Коронавирус не станет помехой для проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Об этом министр спорта России Олег Матыцин заявил ТАСС.
По словам чиновника, все запланированные на соревнования средства фактически утверждены – строительство объектов продолжается. Финансовая корректировка может затронуть только масштаб праздника. Всего в рамках летних студенческих игр планируют задействовать 14 объектов.
Министр подчеркнул, что у организаторов есть в запасе ещё три года, что является достаточно большим периодом для подготовки. Универсиада в Екатеринбурге станет первым мультиспортивным мероприятием на территории России после пандемии. Предварительное количество стран-участниц равно 150.
Конечно, это в определенной мере вызов. Мы работаем — и FISU, и оргкомитет внимательно подходят к вопросу финансирования, и к вопросам временных параметров подготовки к Универсиаде. Пока у меня нет сомнений, что все состоится, добавил министр.
Универсиада-2023 запланирована с 8 по 19 августа 2023 года в Екатеринбурге. Организаторы состязаний уже объявили конкурс на официальный символ соревнований.