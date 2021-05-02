Тагильские штангисты завоевали медали на чемпионате УрФО

Тагильские штангисты завоевали медали на чемпионате УрФО
Тагильские штангисты завоевали медали на чемпионате УрФО
Сегодня, 11:52СпортФото: 1Mediainvest.ru
Две медали привезли жители Нижнего Тагила с чемпионата по тяжелой атлетике среди спортсменов УрФО.

«Золото» получил Семён Штанько. Он выступал в категории до 89 килограмм. Он выполнил рывок на 140 килограмм и толчок на 180 килограмм, пишет «Тагильский рабочий».

Третье место завоевал Илья Шульган в весовой категории 102 килограмма. Суммарный поднятый вес в двоеборье составил 330 килограмм.

Чемпионат прошел в Лонгепасе. Он являлся отборочным на всероссийский турнир.

Напомним, велосипедисты из Нижнего Тагила стали победителями и призерами первенства Свердловской области по велоспорту на шоссе. Золотые медали завоевали Богдан Нагорнов и Евгений Санников. Серебряную медаль получил Иван Серебринников.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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