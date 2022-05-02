Тагильские тхэквондисты привезли две медали с соревнований УрФО

Тагильские тхэквондисты привезли две медали с соревнований УрФО
Тагильские тхэквондисты привезли две медали с соревнований УрФО
Сегодня, 15:40СпортФото: TagilCity.ru
Два спортсмена из Нижнего Тагила привезли бронзовые медали с первенства Уральского федерального округа по тхэквондо ВТФ среди юношей и девушек 12-14 лет.

Соревнования проходили в Екатеринбурге с 29 апреля по 1 мая 2022 года. Нижний Тагил представляли несколько спортсменов СШОР «Юпитер».

Бронзовые медали привезли домой Хайлов Артур и Байков Семен. Тренируют ребят Максим Наговицын и Елена Небогатова.

В соревнованиях принимали участие представители нескольких регионов — Свердловской, Челябинской, Курганской областей.

Фото:tagilcity.ru

Напомним, тагильские спортсмены заняли несколько призовых мест на областных соревнованиях в апреле и обеспечили себе путевки на первенство России по тхэквондо. А Николай Райтаровский привез «золото» с соревнований в Нальчике, став лучшим в своей весовой категории на всероссийских соревнованиях по тхэквондо ВТФ. Золотая медаль среди юниоров впервые досталась тагильчанину.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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