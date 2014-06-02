ФК «Урал» предпочел Нижнему Тагилу Тюмень

Поле в Тюмени подходит по всем параметрам: и по свету, и по трибунам, и по организации. Нижнетагильская арена не готова, и мы ее даже не рассматривали. Мы надеемся, что в Тюмени проведем всего три-четыре матча. До осени рассчитываем поиграть здесь, а зимой — перебраться в манеж. Быть может, нам снова разрешат там играть сказал Медведевских.