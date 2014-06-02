ФК «Урал» предпочел Нижнему Тагилу Тюмень
Футбольный клуб «Урал» не смог найти подходящего стадиона в Свердловской области и руководство команды приняло решение проводить домашние матчи российской премьер-лиги в Тюмени. Об этом сообщил пресс-секретарь «Урала» Никита Медведевских, слова которого приводит «Екатеринбург Он-Лайн».
Стадион «Центральный» в Екатеринбурге был закрыт на реконструкцию для подготовке к чемпионату мира 2018 года.
Ранее сообщалось, что команда намерена проводить домашние матчи чемпионата России на стадионе «Спутник» в Нижнем Тагиле, однако эта арена не смогла соответствовать требованиям премьер-лиги.
Поле в Тюмени подходит по всем параметрам: и по свету, и по трибунам, и по организации. Нижнетагильская арена не готова, и мы ее даже не рассматривали. Мы надеемся, что в Тюмени проведем всего три-четыре матча. До осени рассчитываем поиграть здесь, а зимой — перебраться в манеж. Быть может, нам снова разрешат там играть сказал Медведевских.
Екатеринбургский «Урал», который возглавляет Александр Тарханов, в своем дебютном сезоне сумел закрепиться в высшей лиге российского футбола и занял 11-е место в турнирной таблице, обеспечив себе участие в премьер-лиге в следующем сезоне.
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