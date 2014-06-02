«Горный бег» в Нижнем Тагиле: покори знаменитую Лисью!

Завтра, 3 июня, завершается прием заявок. Для тех, кто загорелся идеей участия, сообщаем: заявки принимаются по электронной почте по адресу ski-tagil@mail.ru по форме, указанной на сайте организаторов. В день старта заявки приниматься не будут.

Среди участников будут спортсмены не младше 2003 года рождения. Каждый должен иметь соответствующую подготовку, медицинский допуск и страховку от несчастного случая. Для участников 1999 года рождения и моложе – заявки принимаются только от тренера.

Подготовка к соревнованиям начнется в 17:30, а в 19:00 состоится индивидуальный старт на дистанции 1000 метров с набором высоты 70 метров по различным возрастным группам. Участники, занявшие три призовых места в каждой категории, награждаются медалями и призами.

Схема арены