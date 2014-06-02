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«Горный бег» в Нижнем Тагиле: покори знаменитую Лисью!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Горный бег» в Нижнем Тагиле: покори знаменитую Лисью!

2 июня 2014, 11:55Спорт
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