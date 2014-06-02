Тагильский ХК «Спутник» стал самостоятельным юридическим лицом в ВХЛ

Учредителями новой структуры стали СК «Спутник», генеральным спонсором которой является научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», администрация города Нижний Тагил и Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, сообщает пресс-служба УВЗ,

Директором хоккейного клуба «Спутник» назначен Тахир Даукаев. Опытный спортивный управленец, Тахир Даукаев в 1995-1999 годах работал в хоккейном клубе «Салават Юлаев» директором, заместителем и председателем правления. Осуществлял общее и оперативное руководство клубом, занимался вопросами его коммерческой деятельности и развитием инфраструктуры. Позднее возглавлял ХК «Химик», был исполнительным директором ХК «Молот-Прикамье». Также у ХК «Спутник» новый тренер – Евгений Галкин, воспитанник хоккейной школы «Трактор». В сезоне 2013-2014 работал главным тренером команды ВХЛ «Челмет».

Председатель попечительского совета СК «Спутник», заместитель генерального директора корпорации УВЗ Алексей Жарич отметил, что Попечительский совет строго реализует намеченную «дорожную карту».

Мы в максимально сжатые сроки создали новый клуб, у руля которого встал профессиональный хоккейный менеджер. Назначен новый главный тренер. Сейчас идет активное комплектование команды сказал Жарич.

По его словам, начаты переговоры о привлечении дополнительных спонсоров к хоккейному клубу.

Официальное представление ХК «Спутник» состоится в середине июля, после завершения формирования команды. Планируется, что руководство клуба проведет пресс-конференцию.