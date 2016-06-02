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Стать частью ЧМ-2018 может каждый: в Екатеринбурге набирают волонтеров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стать частью ЧМ-2018 может каждый: в Екатеринбурге набирают волонтеров

2 июня 2016, 12:50Спорт
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