Стать частью ЧМ-2018 может каждый: в Екатеринбурге набирают волонтеров

Для этого необходимо подать заявку на сайте FIFA.com, заполнив регистрационную форму. После обработки данных, все прошедшие этот этап будут приглашены на он-лайн собеседование. Всем кандидатам необходимо знание иностранного языка, в первую очередь, английского. Затем, отталкиваясь от уровня владения языком, и личностных качеств организаторы распределят активистов по разным направлениям.

Стоит отметить, что участники волонтерского движения Нижнего Тагила всерьез могут рассчитывать на попадание в число счастливчиков. Их успехи не раз были отмечены на уровне города – достаточно вспомнить высокую степень организации Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, а так же молодежный Кубок мира по хоккею.