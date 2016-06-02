Стать частью ЧМ-2018 может каждый: в Екатеринбурге набирают волонтеров
2 июня 2016, 12:50Спорт
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Совсем немного времени осталось до проведения одного из ярких спортивных событий, которые пройдут в Свердловской области. Организаторы накануне начали набор волонтерской команды. Самые активные жители Нижнего Тагила могут так же стать частью Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году.
Сюжеты: Екатеринбург
Для этого необходимо подать заявку на сайте FIFA.com, заполнив регистрационную форму. После обработки данных, все прошедшие этот этап будут приглашены на он-лайн собеседование. Всем кандидатам необходимо знание иностранного языка, в первую очередь, английского. Затем, отталкиваясь от уровня владения языком, и личностных качеств организаторы распределят активистов по разным направлениям.
Стоит отметить, что участники волонтерского движения Нижнего Тагила всерьез могут рассчитывать на попадание в число счастливчиков. Их успехи не раз были отмечены на уровне города – достаточно вспомнить высокую степень организации Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, а так же молодежный Кубок мира по хоккею.
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