Первенство УрФО по гребному слалому состоится в парке «Народный» в Нижнем Тагиле

Со 2 по 5 июня в Нижнем Тагиле пройдут Первенство УрФО по гребному слалому среди юниоров и юниорок до 24 лет и Первенство Свердловской области среди спортсменов до 19 лет.

2 июня на левом береги реки Тагил в парке «Народный» начнется подготовка трассы, а представители команд судей проведут совещание. Спортсмены будут выступать с 3 по 5 июня. В эти дни пройдут гонки на байдарках, каноэ-одиночках, каноэ-двойках для мужчин и женщин. Также состоятся командные гонки и слалом на трассе экстрим, сообщает Свердловская областная федерация гребного слалома. Напомним, тагильчане Александр Харламцев, Дмитрий Храмцов и Дмитрий Лабасов, воспитанники СШОР «Уралец», входят с сборную России по гребному слалому. Они показывают высокие результаты и завоевывают медали на различных соренованиях.

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