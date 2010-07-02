У Татьяны Нияматовой – серебро Чемпионата России
2 июля 2010, 16:16СпортArtem
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Представительница спортклуба «Спутник» Татьяна Нияматова стала серебряным призером чемпионата России по тяжелой атлетике, проходящего в Курске.
Выступая в весовой категории до 63 кг, тагильчанка в рывке зафиксировала 89 кг, во втором движении толкнула 111 кг. В итоге Нияматова набрала сумму в 220 кг и заняла второе место.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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