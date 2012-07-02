Контрольной проверкой перед Олимпиадой для Марии Савиновой станет Чемпионат России в Чебоксарах

Так, за победу в Чемпионате России по легкой атлетике поборется в беге на 800 метров чемпион России на этой дистанции в залах Иван Нестеров, Светлана Черкасова, в беге на 400 метров с барьерами - Ирина Такунцева. Дистанции в 400 и 800 метров пробежит Анастасия Григорьева, 1500 метров – Виктор Чудиновский, все – члены сборной Свердловской области. Кроме того, на дорожку выйдут Артем Семушин (1500 м), Павел Терехов (800 и 1500 м), Артем Глоба (800 м) и Полина Дериглазова (200 и 400 м), рассказывают в пресс-службе СК «Спутник».

Тагильчанка Мария Савинова, которая выиграла в прошлом году 9 своих стартов из 10 и была признана лучшей легкоатлеткой Европы, тоже выступит на Чемпионате. Это соревнование станет для девушки контрольным этапом перед Олимпиадой. Владимир Казарин, тренер Марии, отмечает, что для победы в Лондоне ей необходимо будет превысить рекорд в 1 минуту 56 секунд. По словам наставника, основными соперницами тагильчанки станут африканские бегуньи, которые со старта сразу наращивают темп, кенийки Джанет Джепкосгей и Памела Джелимо, а также эфиопка Фанту Мадисо.

Городской спортклуб «Спутник» уже давно славится отличной подготовкой спортивных кадров. Из-под его крыла вышло немало талантливых спортсменов. Так и на этот раз мы надеемся, что Мария Савинова не подведет нас на олимпийских играх в Лондоне, а на Олимпиаде Сочи 2014 нас ждет золото других выходцев самого известного спортклуба нашего города.