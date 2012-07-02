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Контрольной проверкой перед Олимпиадой для Марии Савиновой станет Чемпионат России в Чебоксарах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Контрольной проверкой перед Олимпиадой для Марии Савиновой станет Чемпионат России в Чебоксарах

2 июля 2012, 15:44Спорт
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