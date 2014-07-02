«А «Урал» спокойно сыграет свои матчи в Нижнем Тагиле». В Екатеринбурге закрывается Центральный стадион
Накануне министр спорта РФ Виталий Мутко заявил о том, что власти Свердловской области неправомерно затягивают начало реконструкции Центрального стадиона. Областные чиновники, которые узнали об этом от журналистов, спешат прокомментировать свои планы.
Я буквально вчера встречался с руководством Свердловской области и заявил о своем несогласии с проведением «Уралом» пяти матчей в Екатеринбурге. Получается, мы еще два месяца не сможем приступить к реконструкции. Нам хотят отдать стадион в сентябре, когда будет заключение госэкспертизы по строительству. Зачем они себя загоняют по срокам? Я сказал, что они буквально завтра должны начать демонтаж арены, а в сентябре приступить непосредственно к строительным работам сказал Мутко, чьи слова цитирует ИТАР-ТАСС.
В свою очередь, высокопоставленный областной чиновник уверяет, что федералы сделали поспешные выводы, пишет ura.ru. Он рассказал, что уже начинается бережный демонтаж, а до сентября стадион в таком состоянии не простоит. «А «Урал» спокойно сыграет свои матчи в Нижнем Тагиле», - сказал чиновник, заявив о том, что в скором времени этот вопрос будет решен в нашем городе.
© TagilCity.ru