«А «Урал» спокойно сыграет свои матчи в Нижнем Тагиле». В Екатеринбурге закрывается Центральный стадион

Я буквально вчера встречался с руководством Свердловской области и заявил о своем несогласии с проведением «Уралом» пяти матчей в Екатеринбурге. Получается, мы еще два месяца не сможем приступить к реконструкции. Нам хотят отдать стадион в сентябре, когда будет заключение госэкспертизы по строительству. Зачем они себя загоняют по срокам? Я сказал, что они буквально завтра должны начать демонтаж арены, а в сентябре приступить непосредственно к строительным работам сказал Мутко, чьи слова цитирует ИТАР-ТАСС.