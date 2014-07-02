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«А «Урал» спокойно сыграет свои матчи в Нижнем Тагиле». В Екатеринбурге закрывается Центральный стадион
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«А «Урал» спокойно сыграет свои матчи в Нижнем Тагиле». В Екатеринбурге закрывается Центральный стадион

2 июля 2014, 12:15Спорт
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