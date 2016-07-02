Наталья Поклонская и Юрий Чайка прибыли в Екатеринбург
2 июля 2016, 11:00Спорт
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С 1 по 3 июля в Екатеринбурге проходит III Спартакиада среди прокуроров страны. В день открытия состязания в столицу Урала прибыли руководитель генпрокуратуры Юрий Чайка и генпрокурор Крыма Наталья Поклонская, одна из самых известных прокуроров в России и зарубежье.
Соревнования проходят на спортивных объектах Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Всего в спартакиаде принимают участие 300 человек из 9 федеральных округов. В каждой команде – лучшие представители прокуратуры в своем регионе по ряду показателей.
Участники сразятся как в индивидуальном, так и в командном зачетах. Помимо сдачи норм ГТО, работники органов посоревнуются в легкой атлетике, мини-футболе, гиревом спорте, настольном теннисе и других видах спорта.
И только 3 июля будет известно имя сильнейшего представителя своей сферы.
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