Дзюба стал лучшим распасовщиком чемпионата России

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Форвард «Зенита» Артем Дзюба вышел на первое место в списке лучших ассистентов премьер-лиги.
В матче 25-го тура с «Тамбовом» (2:1) капитан сборной России дважды помог отличиться партнерам: сначала после его передачи забил иранец Сердар Азмун, после чего – аргентинец Эмилиано Ригони, гол которого стал в матче победным.
Теперь у Дзюбы 11 голевых передач в сезоне, благодаря чему он опередил полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, сообщает «Советский спорт».
Отметим, что Дзюба также лидирует по голам в чемпионате: в 24 матчах у него 15 забитых мячей.
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