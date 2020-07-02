Дзюба стал лучшим распасовщиком чемпионата России

В матче 25-го тура с «Тамбовом» (2:1) капитан сборной России дважды помог отличиться партнерам: сначала после его передачи забил иранец Сердар Азмун, после чего – аргентинец Эмилиано Ригони, гол которого стал в матче победным.

Теперь у Дзюбы 11 голевых передач в сезоне, благодаря чему он опередил полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, сообщает «Советский спорт».