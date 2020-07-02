Президент World Athletics: ВФЛА подводит российских атлетов, не выплачивая штраф

Глава World Athletics Себастьян Коу заявил о том, что недоволен работой нынешнего руководства Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу международной организации.

ВФЛА должна была до 1 июля включительно заплатить штраф в размере 5 миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил, но попросила об отсрочке на полгода, получив от руководства World Athletics отказ. Все идет к тому, что российские легкоатлеты теперь не смогут оформить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях в сезоне-2020/21.

«Мы понимаем, что сейчас трудное время, но мы очень разочарованы отсутствием прогресса со стороны ВФЛА в отношении требований, установленных в марте, – заявил Коу. – Серьезные обвинения в нарушении антидопинговых правил привели к появлению нового руководства ВФЛА, и у нас были гарантии, мы надеялись, что изменения вот-вот настанут. Однако рабочая группа под руководством Руне Андерсена установила, что ВФЛА не оправдала ожиданий.